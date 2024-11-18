【モデルプレス＝2024/11/18】中島健人がMCを務める映画情報番組「中島健人 映画の旅人」の第5回が12月8日午前0時〜放送。それに先駆け、12月1日午前0時〜はWOWOWオンデマンドで先行配信もスタートする。【写真】中島健人、ベッドでキス◆中島健人、タイの人気俳優と対談実現本番組は、世界各国に息づく独自の映画カルチャーに触れ、その国を代表する映画人たちに話を聞くことで、“世界の映画の今”に迫る、【映画×旅】をテーマ