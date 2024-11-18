【モデルプレス＝2024/11/18】女優の今田美桜がヒロインを務める2025年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」より新キャスト5人が発表された。【写真】高橋文哉・山寺宏一ら「あんぱん」に豪華俳優が集結◆今田美桜ヒロイン「あんぱん」新キャスト解禁この度、今田演じる主人公・朝田のぶと、北村匠海演じる柳井嵩が【学生時代に出会う主な人々】として、高橋文哉、志田彩良、ソニン、瀧内公美、山寺宏一の出演が決定した。◆学生