ONE OK ROCKが、自身最大規模のワールドツアー『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR』より、高雄公演の模様を12月7日に全世界配信する。 (関連:連載『lit!』第127回:ONE OK ROCK、King Gnu、クリープハイプ……2024年“最高”を更新したバンド新譜5選) 同公演は、日本人アーティストとして初の海外スタジアム公演で、9月21日に行われたもの。配信では、土砂降りの雨の中行われた、4万5千