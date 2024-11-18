北海道森町のＪＲ函館線で１６日未明に発生した脱線事故で、ＪＲ北海道は１８日、運転を見合わせている森―長万部間について、１９日始発から運転を再開する見込みだと発表した。復旧作業のめどがついたという。同社によると、運休により１６〜１８日の３日間で計１万９５００人に影響が出た。脱線は１６日午前１時４０分頃、町内の森―石倉間で発生。宅配便や食品などを載せた貨物列車（２１両編成）の貨車５両が脱線し、直