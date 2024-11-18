G20サミットは日本時間今夜、ブラジルのリオデジャネイロで開幕しますが、APECに続きトランプ氏が会議の行方に影響を及ぼしそうです。ブラジルで初めて開かれるG20サミットですが、この場にはいないアメリカのトランプ次期大統領の影響が早くも及んでいる模様です。サミットには石破総理のほか、バイデン大統領、それに中国の習近平国家主席など主要国のリーダーが一堂に会します。今回のサミットで、議長国のブラジルは貧富の格差