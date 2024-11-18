¤ï¤º¤«£±Ç¯¤Û¤É¤ÇÈÎÇä½ªÎ»¡ª¡©¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡×È¯Çä30¼þÇ¯¡ª¤À¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦Ê¹¤­¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤Ê¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë´¶¤¸¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¨¡¢30Ç¯¤âÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Æ¤­¤¿¡£¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡×¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢ÂÌ²Û»Ò²°¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¥ì¥¸²£¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£²Á³Ê¤Ï40±ß¡Ê¡Ç24Ç¯¸½ºß¡Ë¡£°Â²Á¤Ç¥³¥³¥¢¥¯¥Ã