18日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝154円73銭前後と、前週末午後5時時点に比べ1円03銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝163円08銭前後と1円32銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース