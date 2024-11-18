Snow Man渡辺翔太（32）が18日、東京・中央区のスワロフスキー銀座で「Swarovskiホリデーコレクション2024」の発表会に出席した。スワロフスキー・ジャパン初のアンバサダーに任命された。「初めてって言われると少しプレッシャー、僕でいいのかって恐縮してしまう部分も出てきますけど。僕もエンターテインメントを発信する側の人間。スワロフスキーのすてきなジュエリーを身にまとって、自分の輝きも、両方発信できたらいい