ABCテレビの特番『Joshin PRESENTS 虎バンSP 阪神タイガースファン感謝デー2024』として12月1日に放送されることが決定（後3：25〜4：25※関西ローカル）。相席食堂オールスターズとの試合や、恒例のJoshinロケなどを届ける。【写真】『虎バンSP』ダイアン津田ら登場決定Joshinでのロケには、NMB48の阪神ファン・川上千尋が3年連続で登場。小嶋花梨、平山真衣、坂下真心を引き連れ、Joshinの店員にふんし、視聴者プレゼント