■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）11/14、NYダウ▲207ドル安、43,750ドル2）11/15、NYダウ▲305ドル安、43,444ドル【前回は】相場展望11月14日号日本株: 「トランプ・トレード後に」備えよう、米国は金利高・インフレ再燃へ●2．米国株：トランプ・ラリーは11/1〜11で終了トランプ勝利の酔いが冷め⇒インフレ再燃・金利上昇に備える1）トランプ・ラリー2 回目は11/1〜11で終了・NYダウでの、トランプ・ラリーの