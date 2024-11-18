井端監督は最後まで選手を信じ抜いた(C)産経新聞社「ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12」1次リーグB組の侍ジャパンは11月17日、台湾・天母でキューバと対戦し、7−6で勝利した。日本は開幕から4連勝で21日から東京ドームで始まるスーパーラウンドへ1位通過での進出が決まった。【動画】韓国を絶望させた豪快弾！左中間スタンドへ運んだ森下翔太の2ランアーチを見るこの試合、前半の5回までは5―1と4点をリードしていた