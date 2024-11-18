俳優の今田美桜が主演を務める、2025年度前期のNHK連続テレビ小説『あんぱん』の第6次キャストが18日に発表され、ヒロイン・のぶが高等女学校を卒業後に入る女子師範学校の教師の黒井雪子を演じる瀧内公美の出演が決定した。【写真多数】『あんぱん』第6次キャストで発表された高橋文哉ほか豪華俳優陣ずらり中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦をモデルに描