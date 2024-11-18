こんにちは！みなさん！11月のコラムをお届けします！だんだんと寒くなってきてもう秋も終わりいよいよホリデーシーズンですね！わたしは1年でいちばん冬が好きなので12月が待ち遠しくてたまらないです！さて今回はさっと本題へ！行楽日和のある日話題のあの展示に行ってきました！『Hello Kitty 展』場所は上野国立博物館表慶館入り口から可愛いキティちゃんがお出迎え！キティちゃんはデビューから記念すべき50周年らしく全世界