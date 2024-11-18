11月17日、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品の友人『生涯収支マイナス4億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。11月17日（日）京都競馬場で行われたマイルチャンピオンシップ（G1・芝1600m）の予想結果を報告した。昨日の動画では本命馬にソウルラッシュを指名。馬券的中に動画冒頭から絶好調。「はいきました〜。ほらな。ほらな」とほらなを連発。「ほらなっ！」と絶叫して「1万円馬