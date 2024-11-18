幕末の志士、坂本龍馬の偉業をたたえる「龍馬まつり」が11月17日に高知市の桂浜公園で開かれ、多くの人で賑わいました。第51回龍馬まつりは、坂本龍馬の誕生日で命日でもある11月15日にあわせて高知市観光協会が毎年企画しているものです。17日は高知市の桂浜公園全体を会場に、龍馬の生まれた町・高知市上町の上町よさこい鳴子連の演舞や、浜辺での剣道大会など様々な催しが開かれ、盛り上がりを見せていました。また、龍馬が愛し