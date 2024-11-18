ニュージーランド航空とキャセイパシフィック航空は、共同事業を5年間延長する。両社は2013年に提携を開始し、ニュージーランドと香港間を1日最大3往復運航している。香港経由でアジアやそれ以外の地域との接続性を高めている。ニュージーランド航空のマイケル・ウィリアムズ最高変革・提携責任者は、「この提携の再認可は、両市場がパンデミックからの回復を続ける中で特に重要な、より良い接続性とより多くの旅行オプションを顧