エースは、アメリカ発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」のフラッグシップショップを11月8日にオープンした。ブランド史上最大となる87.6坪の店内では、「ゼロハリバートン」の代名詞ともいえるラゲージやアタッシェケースに加え、ゴルフコレクションもフルラインナップで展開している。ブランドアンバサダーのプロサッカー選手・三笘薫選手を起用したビジュアルを掲示し、直筆サイン入りサッカー