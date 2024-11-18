潟上市のブルーメッセあきたで、シクラメンフェアが開かれていて、連日買い物客でにぎわっています。潟上市にある道の駅しょうわのブルーメッセあきたで16日に始まった、シクラメンフェア。期間中は、約40品種3万鉢ほどのシクラメンが並びます。すべて潟上市の農家が育てたもので、市場価格より2割以上安く販売されています。去年は猛暑で開花が遅れたものの、今年は品質・咲き具合ともに良好とのことです。18日も、朝