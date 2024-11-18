電気自動車（EV）の「N7」日産の中国合弁会社の東風日産乗用車公司（以下、DFN）は、広東省広州市で開催された広州国際モーターショーにおいて、電気自動車（EV）の「N7」を公開。同車は、2025年上半期に発売予定だという。【画像】「N7」と日産のEV「乗りステーション」会見の様子をみる全53枚ミッドサイズセダンの「N7」は、東風日産の新しいモジュラーアーキテクチャーを採用する最初のモデルで、EVとプラグインハイブリット