国内2番目の規模を誇る「扇形機関車庫」で知られる津山まなびの鉄道館が、きのう(17日)、来場者数50万人を達成し、記念式典が行われました。 【写真を見る】「津山まなびの鉄道館」来場者50万人達成小学1年生に鉄道館の無期限入館定期券などが贈られる【岡山・津山市】 「それではお願いします…」 津山まなびの鉄道館、記念すべき50万人目の来場者となったのは、兵庫県姫路市の小学1年生、石原羽菜さんです。 記念式典には