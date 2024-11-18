１７日に投開票された兵庫県知事選で、再選を果たした前知事の斎藤元彦氏（４７）は１１０万票超を獲得し、政党の推薦を受けた２０２１年の前回選（８５万８７８２票）を大幅に上回った。投票率は５５・６５％で、前回の４１・１０％から大きく上昇した。知事選には、過去最多の７人が立候補した。県選管によると、斎藤氏の得票は１１１万３９１１票で、次点の前同県尼崎市長の稲村和美氏（５２）に約１４万票の差をつけた。得