「紀州のドン・ファン」と呼ばれた男性を殺害した罪に問われている元妻の裁判員裁判で、18日、検察側の求刑が行われます。須藤早貴被告（28）は6年前、和歌山県田辺市で元夫で資産家の野粼幸助さん（当時77歳）に覚醒剤を摂取させて殺害した罪に問われ、初公判では無罪を主張しました。これまでの裁判で須藤被告は自殺や事故の可能性を主張し、事件性や犯人性が争点になっていました。検察側は18日の裁判で、野粼さん