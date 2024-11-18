中国・江蘇省の学校で男が学生らを刃物で切りつけ、8人が死亡した事件で、香港メディアは男の遺書とみられる文章を報じました。16日、中国・江蘇省の職業教育を行う学校で、21歳の男が学生らを刃物で切りつけ、8人が死亡、17人がけがをしました。現場で拘束された男は、以前この学校に在籍していたものの卒業試験に落ちたということです。また、警察は男が実習生として働いていた職場の報酬に不満を持ち、犯行に及んだとみています