生命体に秘められた力を活用して素材や製品を開発する──そんなバイオフィリックな未来を思い描くデザイナーのアイデアをかたちにしたのが、バクテリアの力で染色したジャケットやバイオコンクリートをつくり出すオンラインプラットフォーム「NPOL」だ。