嵐の相葉雅紀（41）が16日、都内で開催されたアニメ映画『PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX』の完成披露試写会に登壇した。声優に初挑戦した本作では、AIモルカー開発ベンチャーのCEO役を演じている。「実は、小学生の頃の夢が社長になることだったんです」と相葉は語った。「この映画でCEO役を演じることになって、ちょっと夢が叶ったと思っています」と笑顔を見せ、会場からは温かい拍手が送られた。続いて挨拶に立った声優