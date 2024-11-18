コスプレイヤーだぶるうさぎさんが『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』のヒロイン、アーリャ（アリサ・ミハイロヴナ・九条）のコスプレ写真をSNSに公開した。長い銀髪をかき上げ静かに微笑むだぶるうさぎさん。アーリャの象徴的なアホ毛がピンと立っているところまでバッチリだ。赤いリボンが胸元で映え、黒いスカートのプリーツもひとつひとつ美しくそろっている。カメラマン・みず氏(@mizutaaaaan)撮影の作