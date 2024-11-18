占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2024年11月18日〜11月24日の運勢を西洋占星術で占います。 うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）運気が内向する20年。見えないものに気を配る。今週、冥王星がうお座の背後の星座に回ります。この先、約20年間、物事が潜伏しやすくなっていくでしょう。気付いたら手遅れだった……なんてちょっとイヤですよね。だから、これからは、感覚を磨いていくとよさそう。ちょ