今回は大河ドラマ『光る君へ』第44回「望月の夜」において、数えで9歳にして践祚した、道長の外孫・後一条天皇（敦成親王）を取り上げたい。文＝鷹橋 忍京都御所写真＝hana_sanpo_michi/イメージマート[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]栄花の初花敦成親王は、寛弘5年（1008）9月11日に、外祖父・藤原道長の土御門第で生まれた。塩野瑛久が演じた父・一条天皇が数えで29歳、見上愛が演じる母・彰子（道長と黒木華が