占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2024年11月18日〜11月24日の運勢を西洋占星術で占います。 ​​​​​​みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）向かうところ敵なし！最強パワーが宿ります。パワフルでエネルギッシュなみずがめ座さんが爆誕します。なぜなら、冥王星がやってくるから。この先、約20年に渡り、ダイナミックな変化が起こりやすくなるでしょう。もっ