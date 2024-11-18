福岡市で18日未明、酒気帯び運転の疑いで29歳の男が現行犯逮捕されました。男の車は直前に男性2人をひき逃げした疑いも持たれています。 酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、福岡市西区の牧迫龍之介容疑者（29）です。警察の調べによりますと、牧迫容疑者は18日午前1時ごろ、福岡市中央区平尾浄水町で乗用車を酒気帯び運転した疑いで、呼気からは基準値の7倍近いアルコールが検出されました。牧迫容疑者は、「ビー