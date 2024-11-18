【「海洋堂オンラインストア」ブラックフライデー】 開催期間：11月18日13時～11月24日23時59分まで 海洋堂は、同社オンラインストア「海洋堂オンラインストア」にてキャンペーン「ブラックフライデー」を11月18日13日より開催する。開催期間は11月24日23時59分まで。 「ブラックフライデー」では対象商品を購入するとポイントが最大20倍となる