きのう投開票が行われた兵庫県知事選で、失職して出直し選に挑んだ斎藤元彦前知事が再選を果たしました。兵庫県知事選で当選を果たした前知事の斎藤元彦さん（47）は110万票あまりを獲得し、前尼崎市長の稲村和美さん（52）ら新人6人を破りました。当選斎藤元彦氏「本当にうれしく思います。県職員の皆さんとの関係ももう一度スタート。県議会の皆さんとも政策を前に進めていく」県職員へのパワハラ疑惑などで告発を受けた斎藤さ