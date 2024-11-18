沖縄空手の流れをくむ道場が主催する空手の交流大会が17日、三重県四日市市で開かれました。空手道場を四日市市などで展開し、武道の振興や人材育成を図っているNPO法人「優真会」が、毎年開いている大会です。17日は31団体から約200人の選手が出場し、年齢や性別によって24のクラスに分かれて熱戦を繰り広げました。「優真会」は主に直接打撃のフルコンタクト制を採用していますが、空手の源流である沖縄空手の稽古法も取り入れ、