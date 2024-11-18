「EarFun Air 4 Pro」(ブラック) EarFunは、11月27日から12月6日まで開催される「Amazonブラックフライデー」のセール情報を予告した。期間中、対象製品で使える7％ OFFクーポンを配布する。予告製品はアクティブノイズキャンセリング(ANC)対応の完全ワイヤレスイヤフォン「Air Pro 4」や「Air 2 NC」など全7製品で、通常9,990円のAir Pro 4はセール価格で8,190円、クーポン併用で7,617円となる