APECとG20＝主要20か国の首脳会議出席のため南米を訪問中の石破総理は、日本時間のきょう午前、次の訪問地ブラジルに到着しました。きのう閉幕したAPECでの成果と課題について、同行している中島記者の報告です。石破総理も出席したAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議などで参加国の多くが強く意識したのは、アメリカのトランプ次期大統領でした。採択された首脳宣言では、「自由で開かれた貿易・投資の環境整備に取り組む