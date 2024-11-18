【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが１７日（現地時間）に公開した最新チャートの予告記事によると、韓国男性グループ、ＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲ（ＴＸＴ、トゥモロー・バイ・トゥギャザー）の７枚目ミニアルバム「ＴｈｅＳｔａｒＣｈａｐｔｅｒ：ＳＡＮＣＴＵＡＲＹ」がメインアルバムチャート「ビルボード２００」で２位を記録した。ビルボード２００は、週ごとに従来の形態で販売されたアルバム数（トラ