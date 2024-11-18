アジア株上海香港反発、習近平氏が米新政権と協力する用意サムスン電子は急騰、予想外の自社株買い計画 東京時間11:09現在 香港ハンセン指数 19633.17（+206.83+1.06%） 中国上海総合指数 3352.38（+20.96+0.64%） 台湾加権指数 22685.33（-57.44-0.25%） 韓国総合株価指数 2469.68（+52.82+2.19%） 豪ＡＳＸ２００指数 8282.10（-3.05-0.04%） アジア株は高安まちまち。上海株と