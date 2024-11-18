タイ人グループによる銅線ケーブルの連続窃盗事件を巡り、警視庁と栃木県警は18日、盗品等有償譲り受けの疑いで、グループが銅線を売却していた栃木県小山市や茨城県古河市などの金属買い取り店4店舗を家宅捜索した。