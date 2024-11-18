【「僕の心のヤバイやつ」11巻】 11月8日 発売 価格：594円 「僕の心のヤバイやつ」11巻 漫画家の桜井のりお氏は11月16日、「僕の心のヤバイやつ」11巻のカバー案を公開した。 「僕の心のヤバイやつ」の最新11巻は11月8日に発売となったが、カバーイラスト案が桜井氏のXにて公開された。コミックス11巻の表紙にはB案が採用されているが、こ