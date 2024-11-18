セルシスが大幅高で３日ぶりに反発している。前週末１５日の取引終了後、上限を６０万株（発行済み株数の１．９２％）、または５億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は１１月１８日から１２月３１日までで、資本効率の一層の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策を遂行することを目的としている。 同時に、発行済み株数の８５．２７％を所有する子会社＆ＤＣ３を１１月１５日付で完