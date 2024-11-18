■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (215A) タイミー 東証グロース (4919) ミルボン 東証プライム (6580) ライトアップ 東証グロース (4597) ソレイジア 東証グロース (2586) フルッタ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7832) バンナムＨＤ 東証プライム (2432) ディーエヌエ