日本と韓国を飛行機で行き来した人が早くも2000万人を突破し、過去最多を記録した。【注目】要注意！韓国で財布を「わざと」落とす中年女性とは？韓国の国土交通部の航空統計によると、今年1〜10月に韓国〜日本の路線を利用した航空乗客数は2052万6186人（出発・到着合算）と集計された。これは前年同期の1547万3315人から32.9％も増加した数字で、1〜10月基準で過去最多記録となった。何よりも、日韓航空路線の利用客が最も多かっ