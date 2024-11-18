・サイバダインが高い、ＪＩＣＡプロジェクト向けで製品受注 ・リベルタは連日Ｓ高、キャンプファイヤーとの業務提携を材料視 ・精工技研が逆行高で４０００円大台復帰、ＤＣ向け光デバイス好調で業績様変わり ・アップルがＳ高カイ気配、２４年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正 ・ｓａｎｔｅｃが切り返し急、データセンター特需で光ファイバー向け測定装置などに期待 ・ブルーイノベ急