歌手の早見優（58）が、18日までに自身のブログを更新。ラジオ生放送中に、声が出しにくくなるアクシデントに見舞われたことをつづった。早見は、16日放送のNHK「ラジオ深夜便ビギナーズ」（毎月第3土曜）で共演した、フリーアナウンサーの後藤繁榮との2ショットをアップし「昨日のラジオ深夜便ビギナーズのテーマが、『服といえば、、、』だったので、お気に入りのブーツを履いてスタジオに向かいました」と投稿。「そう！