“野獣”の愛称で知られる元柔道家・松本薫さん（37）が17日、自身のインスタグラムを更新。夫、長女（7）、長男（4）との「野獣遺伝子強め」な家族写真を公開した。【写真】「息子がかなり野獣遺伝子強めです」家族写真を公開した松本薫さん「地元の小野神社で七五三のご祈祷をして頂きました」と報告し、家族そろった記念写真をアップ。子どもたちは鮮やかな着物姿で、息子はカメラに鋭い視線を向け、娘はにっこり笑顔を見せ