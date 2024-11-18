いまも（2024年11月18日午前11時過ぎ）復旧作業が続く貨物列車が脱線した森町の現場から中継です。線路の復旧作業は、作業員を入れ替えながら夜を徹して行われています。いまは損傷した枕木を入れ替える作業が行われています。枕木の入れ替え作業は、まず人が敷石を５０センチほど手で掘った後に、重機でさらに深く掘り、枕木を入れ替え、再び敷石を盛るので、一本を入れ替えるのにも時間がかかるといいます。枕木を入れ替えは数百