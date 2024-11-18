楽天は１８日、来春のキャンプを１軍は沖縄県金武町、２軍は沖縄県久米島町と宮崎県日向市で実施すると発表した。金武キャンプは８年連続８度目、久米島キャンプは３年連続１９度目、日向キャンプは３年連続３度目。「スプリングキャンプ２０２５」の概要（キャンプ地／呼称／期間）は以下の通り。詳細は決定次第、発表する。【１軍】沖縄県金武町／金武キャンプ／２０２５年２月１日〜【２軍】１次・沖縄県久米島町／久米島