映画『ゴジラ-1.0』の山崎貴が、米ソニー・ピクチャーズ配給の長編映画『グランドギア（原題） / Grandgear』でハリウッドデビューを果たすことが明らかになった。Deadlineが独占で報じた。山崎は監督・脚本・プロデューサーを担当し、初の英語作品に挑む。『グランドギア（原題）』のストーリーは不明。プロデューサーには、『スター・ウォーズ』『スター・トレック』シリーズでお馴染みの J・J・エイブラムスが名を連ねてお