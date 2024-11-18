今オフの去就が注目されるのが17日、「プレミア12」で日本代表が勝利したキューバ代表の抑えを務めるライデル・マルティネス（28=中日）だ。マルティネスの恥ずかしすぎる過去2022、23年と防御率0点台をマークし、今季は60試合で2勝3敗、43セーブ、防御率1.09。安定感のある中日の絶対的な守護神は、今季限りで3年契約が切れる。慰留に全力注ぐ中日に加え、DeNAやソフトバンクなどが争奪戦に加わるとメディアを賑わせている