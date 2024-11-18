色づく木々、盤山風景区に多くの観光客中国天津市木々が色づいた盤山風景区。（11月3日撮影、天津＝新華社配信/董鑫）【新華社天津11月18日】中国天津市薊州区の盤山風景区では木々が色づき、多くの観光客を引き付けている。色づく木々、盤山風景区に多くの観光客中国天津市盤山風景区を散策する観光客。（11月3日撮影、天津＝新華社配信/董鑫）色づく木々、盤山風景区に多くの観光客中国天津市盤山風景区を散